DXC Aktie: Enormes Potenzial ....

Die IT-Dienstleistungsfirma Dxc schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 2,23 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,23 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

In technischer Hinsicht ist der Kurs der Dxc-Aktie mit 23,23 USD derzeit +2,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei -0,64 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Basierend auf der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen wird eine Einschätzung für Aktien abgeleitet. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Dxc eine starke Aktivität festgestellt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Gut" Stimmungsbild führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Dxc von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen in Bezug auf den Wert. In den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert. Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung also eine "Gut"-Einstufung.