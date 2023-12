DWS ist zurück!

Die Aktie der Dws & hat in letzter Zeit verschiedene Bewertungen erhalten, basierend auf technischer Analyse, Branchenvergleich, Anleger-Sentiment und fundamentaler Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Dws & von 33,82 EUR als positiv bewertet. Der Kurs liegt mit +12,21 Prozent über dem GD200 (30,14 EUR), was ein "Gut"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist mit 29,88 EUR auf ein "Gut"-Signal hin, da der Abstand +13,19 Prozent beträgt. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Beim Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 8,8 Prozent erzielt hat, was 0,93 Prozent über dem Durchschnitt (7,87 Prozent) im Sektor "Finanzen" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Kapitalmärkte" liegt die Rendite der Dws & mit 9,03 Prozent über dem Durchschnitt von -0,23 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Dws & überwiegend negativ diskutiert, was zu einer heutigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Obwohl automatische Analysen der Kommunikation vor allem "Gut"-Signale ergeben haben, wird die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt neutral bewertet.

Zur fundamentalen Analyse gehört auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), das bei Dws & aktuell bei 11 liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" zeigt sich, dass die Aktie unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Insgesamt erhält die Aktie der Dws & basierend auf verschiedenen Analysen positive Bewertungen, sowohl aus technischer, Branchen- und fundamentaler Sicht. Dies bietet Anlegern einen umfassenden Überblick über die aktuelle Situation der Aktie.