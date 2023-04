DWS braucht neuen Aufsichtsratschef

Weitere Suchergebnisse zu "DWS Group":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche-Bank-Fondstochter DWS muss sich einen neuen Aufsichtsratschef suchen. Karl von Rohr wolle seinen Posten zum 31. Oktober niederlegen, teilte das Unternehmen am Dienstagabend in Frankfurt mit. Hintergrund ist das Ende seines laufenden Vorstandsvertrages bei der Deutschen Bank. Er leitete den DWS-Aufsichtsrat seit 2018.

Bei der Deutschen Bank wurde er im April 2018 stellvertretender Vorstandsvorsitzender und übernahm im Juli 2019 die Führung der Privatkundenbank sowie die Vorstandsverantwortung für die Vermögensverwaltung der Deutschen Bank, die im Wesentlichen aus der Mehrheitsbeteiligung an DWS besteht.

Die Deutsche Bank habe den Manager aber gebeten, bei der diesjährigen Hauptversammlung von DWS am 15. Juni erneut für den Aufsichtsrat zu kandidieren, hieß es in der Mitteilung weiter. Er solle für die volle reguläre Amtszeit Mitglied des Gremiums zu bleiben. Der DWS-Aufsichtsrat wolle in den kommenden Monaten einen neuen Vorsitzenden für den Aufsichtsrat bestimmen./he/jha/