DWS beteiligt sich an der Deutschen GigaNetz

Hamburg (ots) -- DWS wird neben InfraRed Capital Partners zweiter Großinvestor der Deutschen GigaNetz GmbH- DWS: "Greenfield-Ansatz der Deutschen GigaNetz ist die überzeugendste Strategie in einem Markt, der mehr Investitionen benötigt, um die Digitalisierung in Deutschland voranzutreiben."- Deutsche GigaNetz bietet zukunftsorientierte Internet-Infrastruktur und erweitert ihre bisherigen AusbauzieleDie DWS Group (DWS), einer der weltweit führenden Vermögensverwalter, erwirbt Anteile an der Deutschen GigaNetz GmbH. Die Gründer sowie der bisherige Hauptinvestor, ein Fonds von InfraRed Capital Partners (InfraRed), bleiben weiterhin als Anteilseigner bestehen. InfraRed verwaltet ein Eigenkapitalfondsvolumen von rund $ 12 Mrd. und plant, seine Beteiligung an der Deutschen GigaNetz noch weiter zu erhöhen. Der internationale Infrastruktur-Vermögensverwalter ist mehrheitlich im Besitz von SLC Management, dem institutionellen und alternativen Asset Management-Bereich der Sun Life Financial Inc. Aufgrund der jeweiligen Größe des Mehrheitsaktionärs von der DWS, der Deutschen Bank AG, und der Muttergesellschaft von InfraRed, der Sun Life Financial Inc., ist noch die Genehmigung der Transaktion durch die Europäischen Kommission notwendig."Mit DWS und InfraRed haben wir zwei sehr große und erfahrene Investoren für ein langfristiges Wachstum an unserer Seite, die es uns durch die zugesagten Investments ermöglichen, den ursprünglichen Businessplan deutlich zu übertreffen. Mit einem geplanten Investitionsvolumen von 3 Mrd. Euro war es bislang unser Ziel, mehr als eine Millionen Haushalte mit FTTH (Fiber To The Home), also einem Glasfaseranschluss direkt bis in die Wohnung des Kunden, zu verlegen", erklärt Jan Georg Budden, CEO der Deutschen GigaNetz GmbH. "Dank unserer Investoren, der hervorragenden Leistungen des gesamten Deutsche GigaNetz-Teams und unserer Partner haben wir in den letzten zwei Jahren die Unternehmensziele bereits deutlich übertroffen. Diese starke Entwicklung werden wir fortsetzen. Schon heute haben wir Kooperationen mit über 100 Städten und Gemeinden sowie den beiden Gigabit-Regionen Heilbronn-Franken und FrankfurtRheinMain für den flächendeckenden Ausbau von hochwertigen Glasfasernetzen vereinbart. Davon profitieren Privatkunden und Unternehmen ebenso wie öffentliche Einrichtungen und Netzbetreiber."Thomas Kalthöfer, Senior Principal für Infrastrukturinvestitionen bei der DWS, hält den Greenfield-Ansatz auf Basis der hochentwickelten, voll skalierbaren Plattform der Deutschen GigaNetz für die überzeugendste Strategie in einem Markt, der weitere Investitionen benötigt, um die Digitalisierung in Deutschland voranzutreiben: "Die Deutsche GigaNetz trägt dazu bei, schnelle, zuverlässige und effiziente Glasfaser- und Hochgeschwindigkeits-Internetanschlüsse bereitzustellen. FTTH ist der Schlüssel für eine moderne digitale Gesellschaft, die flexibles Arbeiten von zu Hause, Homeschooling und eine Vielzahl digitaler Dienste ermöglicht. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Deutschen GigaNetz und sind zuversichtlich, damit eine entscheidende Investition gerade für Deutschland zu leisten."Investitionen in die Internet-Infrastruktur einer der größten und stärksten Volkswirtschaften Europas gelten generell als besonders zukunftssicher. Die Beteiligung an der Deutschen GigaNetz mit ihrer datengesteuerten Ausbau- und Plattformstrategie sowie einem erfahrenen und hochqualifizierten Management-Team ist daher als attraktive Anlagemöglichkeit einzustufen. In den kommenden Jahren soll sie die DWS und InfraRed in die Lage versetzen, weitere erhebliche Mittel zu investieren.InfraRed steht auch weiterhin hinter den langfristigen Plänen der Deutschen GigaNetz und plant, die Investitionen in das Unternehmen auszubauen. "Dieses Investment spiegelt das Bestreben von InfraRed wider, die Entwicklung nachhaltiger Infrastrukturen für die Smart Citys von morgen zu fördern und Menschen in Beruf, Bildung und Gesellschaft zu vernetzen.Die Deutsche GigaNetz spielt als nationaler Betreiber eine Schlüsselrolle, um in Zeiten der Digitalisierung deutschen Kommunen die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Eine Highspeed-Internetanbindung ist ein entscheidender Faktor bei der Standortwahl von Unternehmen", erläutert Thomas Buss, Director bei InfraRed.Die Deutsche GigaNetz engagiert sich stark für die Realisierung einer zukunftsorientierten hundertprozentigen Glasfaser-Infrastruktur innerhalb Deutschlands, die eine bessere und leichter zugängliche Internetversorgung für bislang weniger gut angebundene Gemeinden ermöglicht. Aus technologischer Sicht ist Glasfaser für die Zukunft der Datenkommunikation die alternativlose Technologie. Ein weiterer wichtiger Faktor ist, dass FTTH-Infrastrukturen im Vergleich zu Kupfer- oder Kabelnetzen 2- bis 6-mal weniger Energie verbrauchen (BREKO-Nachhaltigkeitsbewertung, Mai 2022 (https://www.brekoverband.de/site/assets/files/18892/gutachten_thm_nachhaltigkeit_zugangstechnologien.pdf)). Somit stellen sie einen wesentlichen Beitrag für den Klimaschutz und die Energieeffizienz dar.Jan Geldmacher, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Deutschen GigaNetz, blickt zufrieden auf die bisherigen strategischen Entscheidungen und die operativen Erfolge des Unternehmens: "Die Deutsche GigaNetz hat ihre Ziele kontinuierlich erreicht und übertroffen. Auf der Grundlage dieses Erfolgs hat das Management eine solide Basis für die Zukunft und einen bundesweiten Roll-out als Qualitätsführer mit einer starken Marke gelegt." Die Deutsche GigaNetz ist eine Erfolgsgeschichte mit großem Potenzial. So wird die anfängliche Fokussierung auf das Retail- und Business-Segment aktuell erweitert: Schon heute wird Open-Access für die eigenen Netze angeboten und in Zusammenarbeit mit den Kommunen die Anbindung an die für den Ausbau des 5-G-Netzes erforderlichen Mobilfunk-Stationen zukünftig ermöglicht.