DWS US Growth: Kommt es nun zum Durchbruch?

Analysten nutzen gerne das 52 Wochenhoch als technisches Mittel in der Analyse eines Anlageprodukts. Das 52 Wochenhoch, welches der Fond am 22. November 2021 erreichte, lag bei 422,11 Euro. In der Zeit seit dem Kurshoch rutschte der Preis um -14,95 Prozent nach Süden. Die DWS US Growth Anleger brauchen also einen langen Atem und müssen auf eine Gegenreaktion der Bullen… Hier weiterlesen