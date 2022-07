DWS Top Dividende: Sollten Sie jetzt kaufen?

Nachhaltigkeit spielt in der heutigen Zeit eine große Rolle. Auch gewichtige Fonds wollen dem Standard gerecht werden und entsprechend in Unternehmen investieren, welche auf ökologische und soziale Standards setzen. Hierzu hat ecoreporter.de eine Analyse gemacht und stellt fest, eher braun als grün: Kohleförderer & Ölkonzerne. In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich lohnt, den DWS Top Dividende… Hier weiterlesen