DWS: Potenzial von +24,07% laut Analysten - Kursziel bei 38,76 EUR

Die Aktie von DWS hat am Vortag eine positive Entwicklung hingelegt und verzeichnete einen Anstieg um +1,17%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt dies eine Summe von +0,84%, was auf eine neutrale Stimmung des Marktes hindeutet.

Die Bankanalysten sind sich einig und sehen das wahre Kurspotenzial der DWS-Aktie bei einem mittelfristigen Kurszielwert von 38,76 EUR. Dies entspricht einer Steigerung um +24,07% im Vergleich zum aktuellen Kurs. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trends in jüngster Zeit.

Aktuell empfehlen sieben Analysten die Aktie als starkes Kaufsignal und acht weitere Experten bewerten sie positiv mit “Kauf”. Sechs andere bewerten die Aktie als “Halten”. Zusammengefasst sind demnach rund 71,43% der Analysten optimistisch gestimmt.

