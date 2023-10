DWS: Potenzial von 20,37% - Kursziel liegt bei 38,76 EUR

Die Aktie des Vermögensverwalters DWS hat gestern an der Börse ein Plus von +1,13% erzielt und in den letzten fünf Handelstagen insgesamt um +0,50% zugelegt. Der Markt scheint momentan neutral zu sein.

Jedoch sind sich die Bankanalysten einig: Das mittelfristige Kursziel von DWS liegt bei 38,76 EUR. Sollten die Analysten Recht behalten, bietet sich Investoren eine Chance auf eine Rendite von +20,37%. Allerdings gibt es auch Experten mit einer anderen Meinung nach dem jüngsten neutralen Trend.

Insbesondere sehen sieben Analysten die Aktie als starken Kauf an und acht weitere teilen diese Einschätzung optimistisch aber nicht euphorisch (“Kauf”). Sieben Experten bewerten das Wertpapier “halten”. Insgesamt liegen somit aktuell +68,18% positive Bewertungen vor.

Als abschließende Ergänzung ist das Guru-Rating hervorzuheben; dieses...