DWS: Potenzial von +17,69% - Kursziel bei 36,72 EUR

Die Aktie des deutschen Vermögensverwalters DWS wird derzeit nach Meinung von Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 36,72 EUR (+17,69%). Gestern konnte das Unternehmen am Finanzmarkt eine positive Entwicklung in Höhe von +0,84% verzeichnen und erreichte damit einen Anstieg von insgesamt +2,23% in den letzten fünf Handelstagen.

• DWS: Positive Kursentwicklung mit einem Anstieg um +0,84%

• Kurspotenzial bei +17,69%, mittelfristiges Kursziel bei 36.72 EUR

• Sechs Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf

Obwohl nicht alle Experten diese Einschätzung teilen und einige neutral positioniert sind (“halten”), gibt es eine klare Tendenz unter Analysten zu einer positiven Bewertung der DWS-Aktie. Insgesamt sechs Bankanalysten empfehlen die Aktie als “starken Kauf” und weisen auf das große Potenzial hin....