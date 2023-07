DWS: Potenzial für eine Kurssteigerung um 36,72 EUR

Die Aktie von DWS ist derzeit nach Ansicht von Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 36,72 EUR – ein Potenzial für Anleger von +36,40%.

• Am 06.07.2023 hatte DWS einen Abschwung von -3,86% zu verzeichnen

• Guru-Rating steigt auf 3,86 nach “Guru-Rating ALT”

• Aktuell empfehlen sechs Bankanalysten den Kauf der DWS-Aktie

Das schwache Marktumfeld hat in den letzten fünf Handelstagen zu einem Verlust von -3,99% geführt und die Stimmung am Finanzmarkt getrübt. Trotzdem sehen sechs Analysten die DWS als starken Kauf an und weitere sechs bewerten sie optimistisch mit “Kauf”. Neun Experten sprechen eine neutrale Empfehlung aus.

Ein positiver Trend spricht dafür: das neue Guru-Rating liegt bei 3,86 nach dem vorherigen Wert “Guru-Rating ALT”.