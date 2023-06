DWS: Potenzial für Anstieg auf 36,72 EUR

Die Aktie von DWS wird ihrer Meinung nach am Markt unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 36,72 €.

• DWS verzeichnete am 9.6.2023 einen Rückgang um -0,13%

• Das Kursziel von DWS ist auf 36,72 EUR festgesetzt

• Die Guru-Bewertung von DWS bleibt bei einem Wert von 3,86

Gestern hat die Aktie der DWS einen Verlust von -0,13% erlitten und sich somit in den letzten fünf Handelstagen positiv entwickelt (+1,41%). Die Stimmung an der Börse scheint also relativ optimistisch zu sein.

Laut Bankanalysten hat die Aktie ein mittelfristiges Kurspotenzial von +16,28%, wenn sie das aktuelle Kursziel erreicht. Derzeit sind sechs Analysten der Ansicht, dass es sich um eine starke Kaufempfehlung handelt. Weitere sechs Analysten empfehlen sie zum Kauf und neun Experten bewerten sie als “halten”. Insgesamt bleiben mehr als die Hälfte...