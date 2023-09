DWS: Kursziel von 38,76 EUR - ein Potenzial von +23%

Dank der Meinung von Analysten dürfen Investoren auf eine positive Entwicklung der DWS-Aktie hoffen. Das mittelfristige Kursziel beträgt 38,76 EUR, was bei einem aktuellen Aktienkurs von 31,44 EUR ein Potenzial von +23,13% entspricht.

• DWS-Schlusskurs am 27.09.2023 mit -0,94%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4

• Anteil optimistischer Analysten liegt bei +68,18%

Die vergangene Handelswoche verlief für die Aktie eher negativ und summierte sich auf einen Rückgang um -3,14%. Die aktuelle Einschätzung der Bankanalysten jedoch ist größtenteils positiv: sieben sehen die Aktie als starken Kauf an und achten daraufhin optimistisch das Rating “Kauf”. Acht weitere Experten teilen diese Ansicht in abgeschwächter Form (“halten”). Insgesamt sehen also rund zwei Drittel aller Analysten Potential in dem Wertpapier.

Abgerundet wird...