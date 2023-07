DWS: Kurspotenzial von +14,61% mit dem mittelfristigen Kursziel bei 36,72 EUR

Die Aktie von DWS hat am gestrigen Tag eine positive Entwicklung auf dem Finanzmarkt hingelegt. Der Gesamttrend der letzten fünf Handelstage zeigt ein Plus von +8,61%. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 36,72 EUR und bietet damit ein mögliches Kurspotenzial in Höhe von +14,61%.

Aktuell sind sechs Analysten der Meinung, dass die Aktie als starker Kauf gilt. Weitere sechs Experten bewerten sie als “Kauf” und neun weitere halten sich neutral.

Das Guru-Rating für DWS beträgt aktuell 3,86 nach zuvor ebenfalls 3,86.

Diese Einschätzungen spiegeln insgesamt einen positiven Trend wider.