DWS: Analysten sehen Kurspotenzial von +30,68% - Kursziel bei 36,72 EUR

Die Aktie von DWS hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Entwicklung gezeigt. Gestern betrug die Kursentwicklung -2,02%, was zu einem wöchentlichen Verlust von insgesamt -5,10% führt. Diese pessimistische Stimmung spiegelt sich jedoch nicht in der Meinung der Bankanalysten wider.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für DWS liegt aktuell bei 36,72 EUR. Das bedeutet ein mögliches Kurspotenzial von +30,68%. Obwohl einige Analysten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends nicht teilen, empfehlen immerhin sechs Experten die Aktie als starken Kauf und weitere sechs setzen das Rating auf “Kauf”.

Neun weitere Experten vergeben die Bewertung “halten”, während kein einziger Experte einen Verkauf der Aktien empfiehlt. Insgesamt sind somit +57,14% der Befragten optimistisch hinsichtlich einer positiven...