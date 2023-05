DWS: Analysten sehen Kurspotenzial von +17,62% - Kursziel bei 36,72 EUR

Die Aktie von DWS hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +2,90% erreicht. Gestern konnte sie am Finanzmarkt weitere +0,06% zulegen. Die Stimmung ist dementsprechend optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für DWS liegt aktuell bei 36,72 EUR und bietet somit ein Potenzial von +17,62%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten positiven Kursentwicklung.

Von insgesamt 21 Analysten empfehlen sechs die Aktie als “stark kaufen”, während sechs weitere sie als “kaufen” einschätzen. Neun Experten vergeben das Rating “halten”.

Das Guru-Rating für DWS bleibt mit einem Wert von 3,86 unverändert auf einem guten Niveau. Insgesamt herrscht eine positive Stimmung unter den Analysten mit einem Anteil von +57,14%, die noch immer optimistisch...