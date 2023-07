DWS: Analysten sehen Kurspotential von +14,61%

Die Aktie des Finanzunternehmens DWS wird nach Ansicht von Experten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 36,72 EUR.

• DWS-Kurs am 28.07.2023 um +1,33% gestiegen

• Guru-Rating nun bei 3,86

• Anteil optimistischer Analysten beträgt +57,14%

Am Vortag verzeichnete die DWS-Aktie einen Anstieg um +1,33%. In den letzten fünf Handelstagen stieg sie insgesamt um beeindruckende +8,61%. Die Stimmung am Markt ist somit recht positiv.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für die DWS-Aktie liegt bei 36,72 EUR. Sollten sich die Einschätzungen der Bankanalysten bewahrheiten, eröffnet dies Investoren ein Potenzial von rund +14,61%, was eine beachtliche Rendite bedeuten würde. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung und zwei verschiedene Ratings werden vergeben: Sechs Analysten stuften das Papier als stark...