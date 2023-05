DWS: Analysten bewerten Aktie als unterbewertet - Kursziel bei 36,72 EUR

Die DWS-Aktie wird laut Analyse von Experten aktuell unterschätzt. Das mittelfristige Kurspotenzial liegt bei +18,68% des derzeitigen Werts.

• DWS legte am 19.05.2023 um +0,98% zu

• Kursziel von DWS beträgt 36,72 EUR

• Guru-Rating für die Aktie bleibt stabil bei 3,86

Am vergangenen Handelstag verzeichnete das Papier einen Zuwachs von +0,98%. Insgesamt ergab sich so in den letzten fünf Tagen ein Plus von +1,58%. Dies lässt auf eine positive Markterwartung schließen.

Der Durchschnittswert der Bankanalysten bestimmt das mittelfristige Kursziel mit einem Wert von 36,72 EUR für die Aktien des Unternehmens. Damit bieten sich Investoren momentan Chancen auf ein Potenzialgewinn von bis zu +18,68%. Allerdings gibt es auch Analysten, die diese Einschätzung nicht teilen und skeptischer bleiben.

Aktuell empfehlen sechs Experten den Kauf...