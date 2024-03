DWS Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven bei Dws & festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz zu besonders positiven Themen, was zu einer positiven Bewertung dieses Kriteriums führt.

Die Diskussion in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit acht Tagen, an denen positive Themen dominierten. Nur an zwei Tagen überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Dws & gesprochen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung durch die Redaktion führt.

Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, konkret handelte es sich um 9 "Gut"-Signale, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Dws &-Aktie hat einen Wert von 44, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist die Aktie auf 25-Tage-Basis überverkauft, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Rating für Dws & führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt Dws & mit einer Rendite von 31,2 Prozent mehr als 22 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche liegt Dws & mit 23,54 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.