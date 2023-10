DWS Aktie von Analysten unterbewertet - Kursziel 38,76 EUR

Am gestrigen Handelstag verlor die DWS-Aktie am Finanzmarkt 1,61% an Wert und verzeichnet damit innerhalb einer Woche ein Minus von insgesamt 0,31%. Die Mehrheit der Bankanalysten hält dennoch das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 38,76 EUR. Sollten sie Recht behalten, würde dies ein Potenzial von +22,35% eröffnen. Dabei bewerten aktuell sieben Analysten die DWS als starken Kauf und acht weitere vergeben das Rating “Kauf”. Sechs Experten haben eine neutrale Position eingenommen und setzen auf “halten”. Insgesamt sind somit +71,43% der Analysten optimistisch für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens.

Guru-Rating bleibt unverändert mit einem Wert von 4.05 im positiven Bereich.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Laut Bankanalysten ist das wahre Potenzial der DWS-Aktie noch nicht vollständig ausgeschöpft; es besteht...