DWS Aktie: In selten guter Lage!

Die Anlegerstimmung für Dws & war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Laut einer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben ebenfalls mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Dies führte zu einer weiteren "Gut"-Bewertung für das Unternehmen.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass der letzte Schlusskurs der Dws &-Aktie deutlich über dem 50- und 200-Tage-Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für das Unternehmen auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Diskussionsintensität im Netz in Bezug auf Dws & hat in den letzten Monaten nur wenig Aktivität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für das Unternehmen führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik hat Dws & aktuell ein Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 6, was eine positive Differenz von +0,96 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" ergibt. Daher erhält Dws & in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.