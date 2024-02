DWS Aktie: Das macht richtig Spaß!

Der Aktienkurs von Dws & verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,71 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 6,06 Prozent, was einer Outperformance von +16,65 Prozent für Dws & entspricht. Der "Finanzen"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 11,85 Prozent im letzten Jahr, wobei Dws & um 10,86 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Dws & diskutiert. An acht Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Tiefgehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Dws &-Aktie beträgt aktuell 7, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage deutet darauf hin, dass Dws & überverkauft ist (Wert: 25,57). Somit wird das Wertpapier sowohl für den RSI7 als auch für den RSI25 mit "Gut" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Dws & in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Dws & wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.