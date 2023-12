DWS Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Die Dws & Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 31,82 EUR gehandelt, was einen Abstand von +6,81 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, bedeutet. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +5,68 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einstufung auf charttechnischer Basis führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite verzeichnet Dws & derzeit einen Wert von 6,69 Prozent, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,94 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie aufgrund der leichten Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Kapitalmärkte"-Branche.

Die Stimmung rund um die Dws & Aktie wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Eine Untersuchung der Beitragsanzahl und der Diskussionsintensität ergibt eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zudem zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie von Dws & die Note "Schlecht" zugeschrieben.

Schließlich wird das Anleger-Sentiment als wichtiger Stimmungsindikator betrachtet. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zur Aktie von Dws & veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weitergehende Studien und Untersuchungen, dass auf der analytischen Seite insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".