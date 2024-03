DWS Aktie: Das ist einfach klasse!

Der Aktienkurs von Dws & hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,71 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Outperformance von +18,8 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche, die im Durchschnitt um 3,91 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 5,37 Prozent hatte, lag Dws & mit einer Überperformance von 17,34 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser starken Leistung erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schüttet Dws & auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 6,69 % aus, was 1,17 Prozentpunkte mehr ist als der branchenübliche Durchschnitt von 5,52 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der mögliche Mehrgewinn höher ist.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an sieben Tagen Grün, was positive Diskussionen widerspiegelt, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. An insgesamt sechs Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es außerdem verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Dws &. Aufgrund dieser positiven Stimmung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es gab 8 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich ebenfalls eine positive Entwicklung, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Dws & mit 13,03 deutlich niedriger ist als der branchenübliche Wert von 60,09. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.