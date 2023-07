DWS: Aktie mit großem Potenzial

Die DWS-Aktie ist derzeit unterbewertet, so die Meinung von Analysten. Das Kursziel liegt bei 36,72 EUR (+34,90% Potential).

• DWS-Kurs am 07.07.2023: +1,11%

• Guru-Rating von DWS : von ALT auf 3,86 aktualisiert

• Kaufrating-Empfehlungen überwiegen mit +57,14%

Am gestrigen Handelstag legte die DWS-Aktie um +1,11% zu und damit für eine vollständige Handelswoche bei -3,13%. Die Bankanalysten sehen jedoch ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +34,90%, was einem Kursziel von 36,72 EUR entspricht.

6 Analysten bezeichnen die Aktie als starken Kauf und weitere 6 empfehlen das Rating “Kauf”. Weitgehend neutral bewerten sieben Experten den Wert mit “halten”. Insgesamt sind optimistische Bewertungsansätze somit höher gewichtet (57%).

Das bisherige Guru-Rating wurde nun aufgrund der positiven Einschätzungen angehoben und lautet...