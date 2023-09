DWS: Aktie aktuell unterbewertet - Kursziel bei 38,76 EUR

Die DWS-Aktie hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +0,81% verzeichnet. Gestern erreichte sie einen Anstieg von +0,68%. Die Stimmung am Markt scheint neutral zu sein.

Analysten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie momentan unterbewertet ist und das wahre Kursziel bei 38,76 EUR liegt. Dies entspricht einem Potenzial von +19,78%.

Von insgesamt 22 Analysten halten immerhin 15 die DWS-Aktie für kaufenswert oder stark kaufenswert (68,18%). Acht weitere bewerten sie als neutral und nur einer empfiehlt den Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00.