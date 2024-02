DWS Aktie: Wird das der nächste Knaller?

In den letzten Wochen konnte bei Dws & eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz zu besonders positiven Themen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 20,72 Punkten, was bedeutet, dass die Dws &-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie hier weder überkauft noch -verkauft ist und wird daher mit "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite beträgt 6,69 Prozent und liegt damit 1,16 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") hat die Dws &-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,71 Prozent erzielt, was 17,5 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch hier erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für ihre Überperformance in der Branche "Kapitalmärkte".