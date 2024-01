DWS Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Dws & Aktie weist derzeit ein KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 13,03 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 51,62 liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Dws & in den sozialen Medien, was zu einem positiven Stimmungsbarometer bei den Marktteilnehmern führte. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie hielt sich jedoch im normalen Rahmen, was zu einem neutralen Rating führte.

Die technische Analyse zeigt, dass die Dws & Aktie derzeit mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 26,32 als überverkauft gilt. Wird dieser Wert auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt, ergibt sich ein Wert von 10, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche hat die Dws & Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,71 Prozent erzielt, während der Branchendurchschnitt nur um 8,1 Prozent gestiegen ist. Dies bedeutet eine Outperformance von +14,61 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Aktie mit einer Rendite von 13,86 Prozent um 8,85 Prozent über dem Durchschnitt.

Basierend auf diesen Daten erhält die Dws & Aktie insgesamt eine positive Bewertung in Bezug auf ihre Branchenvergleichsperformance.