DWS Aktie: Wann tut sich was?

Dws & konnte in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 28,42 Prozent erzielen. Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche stieg der Aktienkurs von Dws & um 26,67 Prozent mehr. Auch im "Finanzen"-Sektor übertraf das Unternehmen den Durchschnitt um 23,54 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält Dws & in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Fundamental betrachtet hat Dws & ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Kapitalmärkte"-Branche liegt das Unternehmen unter dem Durchschnittskurs (48,81) um etwa 76 Prozent. Aus fundamentaler Sicht ist Dws & daher unterbewertet und erhält hierfür eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei einem überkauften Wertpapier sind kurzfristig Kursrücksetzer wahrscheinlich, während überverkaufte Wertpapiere eher Kursgewinne verzeichnen können. Der RSI7, der für Dws & auf 7-Tage-Basis betrachtet wird, liegt derzeit bei 95,6 und zeigt somit an, dass die Aktie überkauft ist. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis betrachtet wird, schwankt weniger stark, aber auch hier ist Dws & überkauft (Wert: 79,65). Daraus ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Dws & diskutiert, wobei an zwei Tagen positive Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen dominierend. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Tiefere Analysen der Kommunikation zeigen jedoch vor allem positive Signale. Insgesamt wird Dws & auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers daher als "Neutral" bewertet.