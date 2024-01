DWS Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die technische Analyse der Dws & Aktie zeigt positive Signale. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt bei 31,04 EUR, während der Aktienkurs aktuell bei 37,1 EUR liegt, was einem Abstand von +19,52 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ein Niveau von 33,29 EUR, was einer Differenz von +11,44 Prozent entspricht. Auf Basis dieser beiden Zeiträume erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Dws & Aktie liegt bei 30,77, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 26 und wird als Indikator für eine überverkaufte Situation betrachtet, was zu einer Bewertung von "Gut" führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktienperformance der Dws & im Finanzsektor um 11 Prozent über dem Durchschnitt liegt, mit einer Rendite von 22,71 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche liegt die Rendite mit 16,75 Prozent deutlich darüber, was zu einem positiven Rating in dieser Kategorie führt.

In fundamentalen Kennzahlen zeigt sich ebenfalls eine positive Entwicklung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13, was bedeutet, dass die Börse 13,03 Euro für jeden Euro Gewinn von Dws & zahlt. Dies ist 75 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 52, was auf eine Unterbewertung der Aktie hinweist und zu einer Einstufung als "Gut" führt.