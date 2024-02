DWS Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Dws & zeigt sich charttechnisch in einer stabilen Verfassung. Der aktuelle Kurs von 36,8 EUR liegt 4,01 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet ergibt sich hingegen eine positive Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei 16,46 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken ist größtenteils positiv. Über die letzten Tage überwogen positive Themen in den Diskussionen. Auch statistische Auswertungen zeigen ein Überwiegen von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt Dws & mit einem Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 6 positiv über dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte". Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher positiv und vergeben eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls positive Signale. Der RSI von 21,05 deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 von 45 zeigt eine neutrale Situation an, was zu einer insgesamt positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Insgesamt präsentiert sich die Dws & aus verschiedenen Blickwinkeln positiv und zeigt sich stabil in ihrem Kursverlauf.