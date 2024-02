DWS Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Dws & hat sich in den letzten Tagen von ihrem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt und liegt aktuell bei 35,96 EUR, was einer positiven Veränderung von +2,54 Prozent entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Betrachtet man hingegen die vergangenen 200 Tage, so weist die Aktie eine Distanz zum GD200 von +14,16 Prozent auf, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis ergibt sich ein Wert von 13,03, was 77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und die Aktie somit aus heutiger Sicht unterbewertet erscheinen lässt. Daher erhält Dws & auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung in Bezug auf die Aktie wurde auch auf sozialen Plattformen analysiert, wobei überwiegend positive Kommentare festgestellt wurden. Auch das Sentiment und der Buzz um das Unternehmen haben eine positive Einschätzung ergeben.

Allerdings wurde in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung in diesem Punkt führt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Dws & aus technischer und fundamentaler Sicht insgesamt positiv bewertet wird, während das Stimmungsbild in den letzten Wochen eher negativ war.