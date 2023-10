DWS-Aktie: Kursziel von 38,76 EUR erwartet

Die Aktie von DWS wird nach Ansicht der Analysten derzeit nicht korrekt bewertet. Das tatsächliche Kursziel liegt bei 38,76 EUR und damit um +24,23% über dem aktuellen Preis.

• DWS-Aktienkurs stieg am 12.10.2023 um +0,52%

• Guru-Rating für DWS bleibt unverändert bei 4,05

Am vergangenen Handelstag verzeichnete die DWS-Aktie eine positive Entwicklung von +0,52%. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich jedoch ein Gesamtverlust in Höhe von -0,76%, was eine relative Neutralität des Marktes signalisiert.

Es gibt jedoch keine Zweifel daran, dass die Stimmung unter Bankanalysten positiv bleibt. Derzeit schätzen sie das mittelfristige Kursziel auf einen Wert von 38,76 EUR ein – dies entspricht einem Anstiegspotenzial von +24.23%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund der jüngsten neutralen...