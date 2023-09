DWS Aktie: Kursziel bei 38,76 EUR

Am gestrigen Tag hat die DWS-Aktie an der Börse einen Zuwachs von +0,25% verzeichnet. Über fünf Handelstage hinweg steht somit ein Plus von +1,19% zu Buche. Der Markt scheint aktuell relativ optimistisch ausgerichtet.

Das mittelfristige Kursziel der DWS-Aktie liegt bei 38,76 EUR. Dies entspricht einem Potential von +20,45%, sofern die Bankanalysten mit ihrer Einschätzung richtig liegen. Allerdings gibt es unter den Experten unterschiedliche Auffassungen bezüglich des aktuellen Trends.

Zum jetzigen Zeitpunkt halten sieben Analysten die Aktie für einen klaren Kauf und acht weitere bewerten sie immerhin noch als kaufenswert aber nicht euphorisch. Sieben weitere Experten sehen sich neutral positioniert und sprechen eine Halteempfehlung aus.

Aktuell beläuft sich der Anteil optimistischer Analysten auf +68,18%. Das Guru-Rating ist...