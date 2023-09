DWS Aktie: Kurspotential um fast 20%

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die DWS-Aktie am Finanzmarkt ein Plus von +0,68%, was sich in einer wöchentlichen Steigerung von insgesamt +0,81% widerspiegelt. Trotzdem sind Analysten der Ansicht, dass das wahre Kursziel des Unternehmens noch nicht erreicht ist.

Das mittelfristige Kursziel der DWS liegt aktuell bei 38,76 EUR und bietet somit Investoren eine potentielle Rendite von fast 20%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trends der jüngsten Kursentwicklung.

7 Analysten raten zum Kauf der Aktien und weitere 8 empfehlen den Erwerb mit leicht optimistischer Stimmung. Insgesamt bewerten nur wenige Experten die DWS als “halten”.

Zusätzlich bleibt das Guru-Rating bei stabilen 4,00 Punkten.