DWS Aktie: Der Knaller!

Investoren: Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Dws & eingestellt waren. Es gab insgesamt acht positive und drei negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Dws & daher eine "Gut"-Einschätzung. Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in eine positive Richtung wies. Die Häufung der Kaufsignale führt zu einer positiven Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Dws & von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Dws & verläuft derzeit bei 32,08 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 38,86 EUR aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +21,13 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 36,55 EUR. Dies entspricht einer Differenz von +6,32 Prozent und damit einem "Gut"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Sentiment und Buzz: Es konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Dws & ausgemacht werden. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde hingegen eine Zunahme registriert, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht eine Aussage darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Dws &-Aktie beträgt aktuell 2, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 26,28 ebenfalls im überverkauften Bereich, was zu einer positiven Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Dws & daher ein "Gut"-Rating.