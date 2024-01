DWS Aktie: Der Knaller!

Die Dws & Aktie wird derzeit mit einem KGV von 13,03 gehandelt, was unter dem Branchendurchschnitt von 51,62 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Dws & Aktie bei 34,8 EUR, was einer Entfernung von +14,59 Prozent vom GD200 (30,37 EUR) entspricht. Dies wird als positives Signal gewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 30,48 EUR, was einem Abstand von +14,17 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Kurs der Dws & Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Hinsichtlich der Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 6 zum Aktienkurs, was eine positive Differenz von +0,94 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Dws & Aktie eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Das Anleger-Sentiment für die Dws & Aktie zeigt vorwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien, obwohl in den vergangenen Tagen vermehrt positive Themen diskutiert wurden. Die Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments fällt daher neutral aus, wobei insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden. Insgesamt ergibt sich damit auf dieser Ebene ein "Gut" Signal.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Dws & Aktie.

