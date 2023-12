DWS Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Dws & war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An drei Tagen gab es hauptsächlich positive Diskussionen, während an sieben Tagen das Gegenteil der Fall war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessierten, größtenteils negativ. Aus diesem Grund erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Eine tiefere Analyse der Kommunikation zeigt jedoch, dass in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale im Vordergrund standen, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Dws & im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Rendite von 6,69 % aus, was 0,74 Prozentpunkte über dem üblichen Durchschnitt von 5,94 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Dws & in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen in den sozialen Medien gibt Aufschluss darüber, wie stark ein Unternehmen aktuell im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Dws & unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Aus technischer Sicht zeigt sich ein positiver Trend, da der aktuelle Kurs der Dws & mit 33,82 EUR +12,21 Prozent über dem GD200 (30,14 EUR) liegt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt mit 29,88 EUR und einem Abstand von +13,19 Prozent positiv. Somit erhält die Dws &-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.