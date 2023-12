DWS Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Der Aktienkurs von Dws hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 23,17 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor eine Überperformance von 13,48 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich "Kapitalmärkte" beträgt 2,5 Prozent, wobei Dws aktuell um 20,67 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser starken Performance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Dws-Aktie derzeit mit einem Wert von 3,14 überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Selbst wenn der Zeitrahmen auf 25 Tage ausgedehnt wird, zeigt der RSI einen Wert von 9, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist. Insgesamt wird der RSI daher als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ebenfalls eine positive Bewertung, da der Aktienkurs von Dws um 13,59 Prozent über dem GD200-Wert von 30,16 EUR liegt. Auch der GD50-Wert von 29,94 EUR zeigt mit einer Abweichung von +14,43 Prozent eine starke Performance im Vergleich zu früheren Werten. Somit erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein Rating von "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt neutral bewertet. Jedoch wurde das Unternehmen in den Diskussionen mehr beachtet als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem positiven Rating führt.

Insgesamt wird die Dws &-Aktie aufgrund ihrer starken Rendite, des überverkauften RSI, der guten technischen Analyse und des positiven Sentiments und Buzz als "Gut" bewertet.