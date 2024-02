DWS Aktie: Es wird konkret!

Die Dws & schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Kapitalmärkte. Mit einer Differenz von 1,16 Prozentpunkten (6,69 % gegenüber 5,53 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine Bewertung von "Gut".

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Dws &-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 31,56 EUR. Der letzte Schlusskurs von 36,88 EUR weicht somit um +16,86 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs mit 35,28 EUR nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,54 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Dws &-Aktie damit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Kapitalmärkte konnte die Dws & in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 22,71 Prozent erzielen. Die Outperformance beträgt +18,8 Prozent, da ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt nur um 3,91 Prozent gestiegen sind. Auch im "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite mit 5,22 Prozent im letzten Jahr um 17,49 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bei Dws & stark abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.