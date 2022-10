DWS Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "DWS Group":

Für die Aktie Dws & stehen per 17.10.2022, 21:45 Uhr 25.01 EUR an der Heimatbörse Xetra zu Buche. Dws & zählt zum Segment "Asset Management & Custody Banken".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Dws & einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Dws & jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 8,22 % ist Dws & im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (5,29 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 2,93 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Dws & für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Dws & für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Dws & insgesamt ein "Hold"-Wert.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Dws & erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -28,46 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche sind im Durchschnitt um 782,51 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -810,97 Prozent im Branchenvergleich für Dws & bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 526,87 Prozent im letzten Jahr. Dws & lag 555,33 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.