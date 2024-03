DWS Aktie: Enormes Potenzial ....

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Dws & derzeit bei 32,08 EUR liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut", da der Aktienkurs bei 38,86 EUR gehandelt wird und somit einen Abstand von +21,13 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 36,55 EUR, was einer Differenz von +6,32 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Unter Berücksichtigung beider Zeiträume ergibt sich insgesamt eine positive Bewertung.

In fundamentalen Aspekten wird die Dws & im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kapitalmärkte) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 13,26 wird ein Abstand von 79 Prozent zum Branchen-KGV von 61,82 deutlich. Daher ergibt sich auf fundamentaler Grundlage eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende weist die Dws & mit einer Rendite von 5,58 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (5,55%) auf. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Kapitalmärkte"-Branche beträgt +0,03 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls einen Einfluss auf die Aktienkurse haben. Die Analyse von Dws & auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Befunde. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Dws & diskutiert. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Gut" eingestuft.

Zusätzlich wurden Handelssignale betrachtet, wobei neun von ihnen als "Gut" und keines als "Schlecht" bewertet wurden. Insgesamt führt dies zu einer positiven Bewertung hinsichtlich der Stimmung und Handelssignale, so dass die Redaktion zu dem Schluss kommt, dass Dws & in diesem Bereich als "Gut" eingestuft werden muss.