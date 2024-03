DWS Aktie: Endlich geschafft?

Der Aktienkurs der Dws & hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von 31,2 Prozent erzielt, was mehr als 26 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Kapitalmärkte-Branche, die eine mittlere Rendite von 3,96 Prozent aufweist, liegt Dws & mit 27,24 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Dws & liegt bei 31,43, was darauf hindeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher erhält die Aktie eine Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 49, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 31,88 EUR für den Schlusskurs der Dws &-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 37,86 EUR (+18,76 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 36,17 EUR, was eine "Neutral"-Bewertung für die kurzfristige Analysebasis ergibt. Insgesamt erhält die Dws & in Bezug auf die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Das Stimmungsbild rund um die Aktie von Dws & wurde anhand der Analysen aus Bankhäusern sowie des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Dws & weist kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt. Insgesamt wird der Aktie von Dws & bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" erteilt.