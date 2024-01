DWS Aktie: Eine neue Chance!

Der Aktienkurs von Dws & hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 22,71 Prozent erzielt, was mehr als 11 Prozent über dem Durchschnitt der Finanzbranche liegt. Ebenso hat die Kapitalmärkte-Branche eine durchschnittliche Rendite von 6,32 Prozent erzielt, wobei Dws & mit 16,39 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser starken Performance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt wird die Dws & Aktie als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,03 liegt der Abstand zum Branchen-KGV von 52,09 bei 75 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

Die Diskussionen in sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung und Einschätzungen rund um Dws &. In den letzten zwei Wochen wurden insgesamt viele positive Meinungen geäußert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusätzlich wurden in diesem Zeitraum neun Handelssignale erkannt, die alle auf eine positive Bewertung hinweisen.

Die Dividendenrendite von Dws & beträgt 6,69 Prozent, was 1,09 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung. Die Dividende wird in Bezug zum aktuellen Aktienkurs gesetzt, um die Dividendenrendite zu ermitteln.