DVx Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Anleger-Stimmung bei Dvx ist neutral, wie aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen hervorgeht. Weder positive noch negative Themen dominierten die Gespräche in den letzten ein bis zwei Tagen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse erhält Dvx auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine Bewertung von "Gut". Der GD200 liegt bei 968,7 JPY, während der Aktienkurs bei 1032 JPY liegt, was einer Abweichung von +6,53 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 1035,86 JPY, was einer Abweichung von -0,37 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz erhält Dvx die Bewertung "Neutral", da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung gering ausfielen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Dvx liegt bei 31,03, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 46 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Dvx.