DVS TECHNOLOGY AG-Aktie: Veränderungen im Vorstand!

Der Finanzvorstand der DVS TECHNOLOGY AG, Herr Stefan Menz LL.M., CVA, wird zum 1. September 2022 die Nachfolge von Herrn Dr. Sven G. Rothenberger als Vorstandsvorsitzender der a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung antreten. Das Mandat als Mitglied des Vorstands der DVS TECHNOLOGY AG endet am 31. August 2022. Die a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung mit Sitz in Frankfurt am Main wurde im… Hier weiterlesen