Frankfurt (ots) -Eine gute Finanzberatung basiert auf Top-Produkten, maßgeschneiderten Lösungen und einem gelungenen Gesamtkonzept. Sie stellt die Kundinnen und Kunden sowie deren finanzielle Ziele und Wünsche in den Mittelpunkt. Unternehmen, die eine solche Kundenorientierung leben, sind sogenannte "Kundenchampions". Für sie sind die treuen und zufriedenen Kundinnen und Kunden Gradmesser ihres Erfolgs. Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) ist genau so ein Unternehmen - sie wurde in diesem Jahr erneut als "Kundenchampion" ausgezeichnet und schnitt dabei überdurchschnittlich ab. Die selbstständigen Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung haben ihre Kundinnen und Kunden besonders in den Bereichen Fachkompetenz, Freundlichkeit, Beratung und Service überzeugt. Damit beweist das Familienunternehmen einmal mehr, dass in puncto erfolgreiche Beratung nach wie vor kein Weg an der Deutschen Vermögensberatung und an einer persönlichen, langfristigen Kundenbetreuung vorbeiführt.Für Marcus Aßmuth, Mitglied des Vorstands der Deutschen Vermögensberatung, ist das wiederholte positive Abschneiden keine Überraschung. "Das Verhältnis unserer Vermögensberaterinnen und Vermögensberater zu ihren Kundinnen und Kunden ist auf Langfristigkeit angelegt. Im Vordergrund steht dabei die individuelle und persönliche Beratung. Sie ist geprägt von gegenseitigem Vertrauen und gleichzeitig einer exzellenten Beratungsqualität, um den Anforderungen des Marktes, aber vor allem den Kundenerwartungen zu entsprechen. Um auf diesem hohen Niveau konstant erfolgreich zu sein, investieren wir jedes Jahr über 80 Millionen Euro allein in die Aus- und Weiterbildung unserer Beraterinnen und Berater."Der hohe Anspruch kommt gut bei den Kundinnen und Kunden an. Nur wenn sie zufrieden sind, empfehlen sie ihre Beraterin oder ihren Berater weiter. Und in dieser Zufriedenheit und Weiterempfehlung liegt auch der Erfolg der Frankfurter Finanzberatung begründet. Seit über 47 Jahren stehen bei der Deutschen Vermögensberatung die Menschen und ihre finanziellen Ziele und Wünsche im Fokus der persönlichen Beratung. Es wird zunächst die jeweilige Finanzsituation analysiert und auf dieser Basis dann ein individuell passendes Finanzkonzept entwickelt. Marcus Aßmuth erläutert abschließend: "Unsere Vermögensberaterinnen und Vermögensberater begleiten ihre Kundinnen und Kunden oft ein Leben lang in zahlreichen finanziellen Fragestellungen und sind von der ersten Haftpflichtversicherung bis zum Eintritt in den Ruhestand beratend an deren Seite. Der ganzheitliche Allfinanzansatz sowie das Geschäftsmodell der DVAG sind dabei zentrale Erfolgsfaktoren."Zur AuszeichnungDer Auszeichnung als "Kundenchampion" liegt eine repräsentative Onlinebefragung des F.A.Z.-Instituts, der Deutschen Gesellschaft für Qualität e. V. (DGQ) und des 2HMforums zugrunde. Im Mittelpunkt der Auszeichnung steht die Beziehung zwischen den Kundinnen und Kunden und dem Unternehmen, auf deren Grundlage die sogenannte Fanquote berechnet wird. Ein Fan ist nicht nur eine Kundin oder ein Kunde, der mit der Dienstleistung zufrieden ist. Er muss darüber hinaus beispielsweise emotionale Werte und Grundsätze mit dem Unternehmen teilen. Die Identifikation der Kundinnen und Kunden mit dem Unternehmen spiegelt sich in Vertrauen und Loyalität wider.