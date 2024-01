DUET Acquisition Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Weitere Suchergebnisse zu "DUET Acquisition Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf zu betrachten. Für die Duet Acquisition-Aktie ergibt sich aktuell ein RSI-Wert von 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei Ausweitung des Zeitraums auf 25 Tage (RSI25) zeigt sich jedoch ein Wert von 39, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt resultiert daraus eine Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs der Duet Acquisition-Aktie mit 10,96 USD einen Abstand von +2,91 Prozent zum GD200 (10,65 USD) aufweist, was als "Neutral"-Signal gilt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 10,87 USD, was wiederum auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung bezüglich der Duet Acquisition-Aktie wird in sozialen Medien als neutral bewertet, wobei in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei der Duet Acquisition-Aktie als durchschnittlich bzw. gering eingestuft werden, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.