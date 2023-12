DUET Acquisition Aktie: Alles völlig egal!

Weitere Suchergebnisse zu "DUET Acquisition Corp":

In den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen der Stimmung und Kommunikationsfrequenz bezüglich der Duet Acquisition-Aktie festgestellt. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder einen Anstieg noch einen Rückgang in den Diskussionsbeiträgen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Aus technischer Sicht liegt der Kurs der Duet Acquisition-Aktie bei 10,9 USD und somit +1,11 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +2,93 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt in den letzten zwei Wochen eine besonders positive Tendenz bezüglich der Duet Acquisition-Aktie. Das Stimmungsbarometer weist an sechs Tagen in die positive Richtung, was zu einer aktuellen "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Duet Acquisition-Aktie in den letzten 7 Tagen 42,86 Punkte, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 liegt bei 30,98, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für das Wertpapier hindeutet.

Insgesamt erhält die Duet Acquisition-Aktie aufgrund der genannten Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.