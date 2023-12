DT Midstream Aktie: Das gab es noch nie!

In den letzten vier Wochen zeigte sich bei Dt Midstream eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien. Die Kommunikationsfrequenz blieb jedoch unverändert. Basierend auf diesen Faktoren erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Analyse der Stimmung in sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Befunde. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Dt Midstream bei 51,37 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 54,73 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 55,4 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Gesamtbewertung für diese Analyse ist daher "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Dt Midstream liegt bei 50,62 Punkten für den RSI7 und bei 53,57 Punkten für den RSI25. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt führt.

Insgesamt erhält das Dt Midstream-Wertpapier daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".