DT Midstream Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Dt Midstream-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 51,33 USD erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 53,49 USD, was einem Unterschied von +4,21 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (55,4 USD) zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,45 Prozent) eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Dt Midstream also eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung, da 2 Buc, 0 Neutral und 1 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Dt Midstream-Aktie liegt bei 58 USD. Dies deutet darauf hin, dass der Aktienkurs um 8,43 Prozent steigen wird, was das Rating "Gut" ergibt. Die Gesamtbewertung der Analysten fällt daher positiv aus.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz weist die Aktie von Dt Midstream eine erhöhte Diskussionsintensität auf, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was eine "Neutral"-Einstufung zur Folge hat. Insgesamt wird die Aktie von Dt Midstream daher als "Gut"-Wert bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Dt Midstream in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung der Anleger-Stimmung.